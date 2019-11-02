Бывший член Палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил 1 ноября, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств. Об этом он написал в своем Twitter.

Политик поблагодарил всех, кто поучаствовал в его кампании, и пообещал служить стране - только не в качестве кандидата в президенты США.

"Мы будем работать для того, чтобы кандидат от Демократической партии одержал победу над Дональдом Трампом в 2020 году. Будучи лично знакомым со всеми кандидатами, я могу вам сказать, что любой из них будет хорошо нам служить, и я буду горд его поддержать, кем бы он ни был", - высказался О'Рурк.

Скриншот: Twitter/ BetoORourke

На заявление демократа отреагировал Трамп. Глава Белого дома напомнил оппоненту его собственные слова о том, что он рожден для президентства.

"О нет... Бето только что выбыл из президентской гонки, хотя говорил, что "рожден для этого". Я так не думаю!" - написал президент США в микроблоге.

Скриншот: Twitter/ realDonaldTrump

Напомним, что О'Рурк объявил о намерении баллотироваться на пост президента США на выборах-2020 еще в марте 2019 года. В первые 24 часа своей кампании ему удалось собрать $6,1 млн, но затем поддержка стала слабеть. Согласно последним опросам, О'Рурк набирал около 3% голосов избирателей.

Напомним, в апреле бывший вице-президент США Джо Байден, вокруг которого раскручивается украинский скандал, объявил об участии в президентских выборах 2020 года.

К концу лета Байден лидировал по симпатиям среди кандидатов от демократов.