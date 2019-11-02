Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что компания направила в Стокгольмский арбитражный суд встречный иск против "Газпрома" на $12 млрд. Об этом он написал в своем Facebook.

"Отправили в Стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречные исковые требования", - написал Витренко.

Он пояснил, что "Нафтогаз" обратился в арбитраж 6 июля 2018 с требованием о пересмотре транзитного тарифа, который действует с 13 марта 2018 и выплате компенсации за невыполнение "Газпромом" обязательств подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год начиная с 2018 года. "Газпром" подал свое встречное заявление "Про исковые требования" 14 июля 2019 года.

"Сейчас наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования", - резюмировал директор.

"Нафтогаз" ожидает получить 12 миллардов долларов.

"Только основной текст нашего заявления превышает 500 страниц. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и много других приложений", - поделился деталями Витренко.

В качестве компенсации убытков по решению предыдущего Стогкольмского арбитража Украина уже получила газ стоимостью более 2 млрд долл., который был поставлен "Газпромом" в Украину.

"Газпром еще остается нам должен 3 млрд долл. Мы рассчитываем, что мы спишем этот долг в 2020 году", - написал Юрий Витренко.

Скриншот: Facebook/Юрий Витренко

Ранее "Страна" сообщала, что законопроект по отделению трубы от "Нафтогаза" рекомендовали к принятию во втором чтении.

Также мы рассказывали, что "Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" объяснений, как тот собирается возвращать долги украинской компании.