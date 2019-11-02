В Гонконге 2 ноября десятки тысяч горожан вновь вышли на несанкционированную демонстрацию в поддержку сохранения автономии региона. Полиция применила для их разгона водометы и слезоточивый газ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Митинг, который его участники называют "экстренным призывом" за помощью для сохранения автономии специального административного района Китая, не был согласован с властями. Колонны протестующих начали собираться в парке Виктории в центре города.

Активисты в масках и с зонтиками принялись распевать британский и американский национальные гимны, а также призывали мировое сообщество помочь в защите автономии Гонконга. Некоторые из них выкрикивали лозунги о полной независимости от Китая, которые официальный Пекин считает противозаконными.

Полиция потребовала от участников майдана разойтись. Когда те проигнорировали требование и начали бросать в полицейских коктейли Молотова, силовики применили слезоточивый газ.

Напомним, протесты в Гонконге начались летом из-за подготовки закона об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей. 23 октября власти Гонконга официально отозвали из Законодательного совета законопроект об экстрадиции. Как видно, это не успокоило сторонников местного майдана.

Между тем власти Китая приступили к разработке плана смены главы администрации Гонконга.