Турция собирается вернуть заключенных боевиков ИГИЛ с паспортами ЕС домой после того, как несколько европейских стран отказались репатриировать таких же арабских боевиков. "Мы - не отель ни для одного члена ИГИЛ", - заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Об этом сообщает DW.

Одновременно он раскритиковал решение нескольких европейских государств, в частности, Великобритании и Нидерландов, лишать гражданства подозреваемых в членстве в "Исламском государстве". Такие меры "неприемлемы и безответственны", указал Сойлу. Данных о числе задержанных на севере Сирии европейцев он не сообщил.

Напомним, что в прошлом месяце Турция захватила несколько сбежавших боевиков ИГИЛ в северо-восточной Сирии после начала вторжения против курдских сил в регионе.

По словам Сулеймана Сойлу, в Турции находятся под стражей подозреваемые из Великобритании и Нидерландов, а также из других стран. Он сказал, что аннулирование гражданства в случае лиц, которые, как считается, имеют двойное гражданство, - как это практикуется в Великобритании и Нидерландах - выбирает "легкий путь".

Сойлу использовал пример задержанного бойца, который был лишен гражданства. "Допустим, я какое-то время держу его в тюрьме. Затем его выпускают из тюрьмы. Должен ли я дать гражданство вашему террористу?".

Несколько европейских стран отказались репатриировать боевиков ИГИЛ, а их жены и вдовы удерживаются под руководством курдских Сирийских сил обороны.

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