Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus стартовала 2 ноября к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Запуск был осуществлен в 09:59 по восточному времени США (15:59 по Киеву - Ред.) с космодрома НАСА Уоллопс, который находится на одноименном острове у атлантического побережья штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на понедельник, 4 ноября. Она будет проводиться путем захвата "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Cygnus доставит на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных исследований.

Запуск прошел в рамках коммерческого контракта НАСА и корпорации Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой корабль.

Сегодняшний полет стал 12-м запуском "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Первый успешный старт Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

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