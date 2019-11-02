Сегодня, 2 ноября, на рынке в сирийском городе Телль-Абьяде, что на границе с Турцией, прогремел мощный взрыв. В результате теракта погибли не менее 13 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Anadolu и заявление министерства обороны Турции.

Все погибшие - это мирные граждане, в числе которых есть и дети. Известно, что около 20 человек получили при взрыве ранения. Все пострадавшие госпитализированы в больницу.

Уже выяснилось, что взрывное устройство было спрятано в автомобиле.

В министерстве обороны Турции убеждены, что за взрывом стоят Отряды народной самообороны (YPG). YPG - это вооруженные формирования Высшего курдского совета, участвующие в сирийском конфликте.

Как сообщала "Страна", с 1 ноября вооруженные силы Турции и России начали совместные патрулирования в турецко-сирийском пограничье на территории Сирии в рамках соглашения, остановившего наступление Турции.

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