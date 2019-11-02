Первая ракетка Украины и восьмая мира Элина Свитолина в финальном матче итогового турнира WTA-2019 в Шэньчжэне (Китай) сразится с №1 мирового женского тенниса, австралийкой Эшли Барти. Об этом сообщает Укринформ.

Эшли Барти обыграла сегодня, 2 ноября, чешку Каролину Плишкову во втором полуфинальном поединке турнира - 4:6, 6:2, 6:3. Игра продолжалась 1 час 55 минут. Напомним, что общий призовой фонд турнира - 14 млн долл.

Финальный матч WTA Finals-2019 пройдет в воскресенье, 3 ноября.

Ранее "Страна" сообщала, что Свитолина прошла в полуфинале швейцарку Бенчич. В третьем сете соперница нашей Элечки из-за травмы отказалась от продолжения борьбы. Счет на табло был 5:7, 6:3, 4:1 в пользу украинки.

Также мы рассказывали, что Элина Свитолина установила рекорд самого длинного тай-брейка в истории итоговых турниров.