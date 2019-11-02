Около 600 организаторов протестов "желтых жилетов" во Франции собрались в Монпелье, чтобы обсудить будущее движения. Об этом сообщает издание The Local.

Встреча началась еще в пятницу, 1 ноября, и продлится до воскресенья. Она приурочена к первой годовщине протестов, которые вспыхнули 17 ноября 2018 года из-за намерения правительства повысить акцизы на топливо.

На собрание прибыло около 200 делегаций. Участники ассамблеи проведут цикл семинаров для обсуждения разных вопросов, связанных с протестами, например, как сотрудничать с другими движениями или реагировать на жесткую тактику полицейских.

Один из делегатов, представившийся Фабьеном из Гренобля, заявил журналистам, что "желтым жилетам" "нужно сделать что-то выдающееся", чтобы отметить приближающуюся годовщину. А делегат из Лилля Жак отметил, что собрание показывает, насколько выросло движение за год.

Напомним, последняя масштабная акция "желтых жилетов" прошла 21 сентября. Тогда полиция применила слезоточивый газ и задержала более ста демонстрантов.

Между тем сегодня массовые протесты охватили Чили, где разразился экономический кризис.





