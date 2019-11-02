Министерство иностранных дел Болгарии подает ноту Франции из-за высказывания президента Эммануэля Макрона о "нелегальных болгарских бандах". Об этом сообщает местное СМИ "БГНЕС".

В МИД Болгарии вызвали посла Франции Флоранс Робин для объяснений заявления французского лидера.

Напомним, что на днях Макрон дал интервью журналу Valeurs Actuelles, чем вызвал критику в свой адрес. В интервью он, в частности, сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом болгар и украинцев.

"Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'ивуар (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.

Напомним, что в ответ на это заявление Макрона украинский МИД вызвал посла Франции с требованием объяснить заявление Макрона.

Также мы рассказывали, что Макрон заблокировал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС.