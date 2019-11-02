Вечером в воскресенье, 3 ноября, из-за матча на НСК "Олимпийский" футбольных команд Динамо и Львов возможны изменения в работе столичной подземки. Об этом сообщается на сайте КП "Киевский метрополитен".

Матч начнется в 17:00. А после окончания футбола сотрудники метро могут ограничить вход пассажиров на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Такие меры принимаются для обеспечения надлежащей перевозки болельщиков.

К возможным временным неудобствам пассажиров просят отнестись с пониманием.

Изменения работы в метро из-за массовых мероприятий - обычная практика. Так, неделю назад в киевской подземке предупреждали о возможном введении ограничений работы станций в связи с поединком "Динамо" и львовских "Карпат".

Ранее "Страна" сообщала, когда в киевском метро QR-билеты полностью заменят жетоны.