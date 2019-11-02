Украинская поп-дива Настя Каменских, которая сейчас отдыхает в Мексике с Потапом, запостила в соцсети новое каникулярное фото. Оно появилось в Instagram звезды 2 ноября.

На снимке Настя предстала в лаконичной мини-юбке черного цвета, черном топе и короткой блузе телесного цвета. Примечательно, что на певице совсем нет косметики, но при этом она выглядит не менее эффектно и привлекательно, чем на сцене.

Фото: Instagram/ kamenskux

В комментариях пользователи соцсети признаются в любви к певице, называют ее красоткой и "Chica mexicana", то есть мексиканская девушка.

Один из комментаторов пошутил, что фотолокация сильно смахивает на декорации долгоиграющего шоу "Дом-2".

Ранее "Страна" показывала другое фото Каменских с отдыха за океаном, на котором певица демонстрирует идеальную фигуру с ровным загаром.

Мы также публиковали яркие снимки со съемок нового клипа Насти на песню "Elefante".