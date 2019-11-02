Мальта арестовала два контейнера неофициальных ливийских банкнот
Власти Мальты изъяли большую партию неофициальных ливийских банкнот. Предположительно они предназначались генералу Халифу Гафтару, чьи войска ведут наступление против поддерживаемого ООН правительства Ливии, которое находится в Триполи. Об этом сообщает Times of Malta.
"Власти Мальты задержали крупную партию неофициальной ливийской валюты, которая как считается, предназначалась для полевого командира Халифа Гафтара, ведущего наступление южнее Триполи", - говорится в сообщении.
Служба безопасности Мальты подтвердила, что два контейнера по 56 кубических метров, заполненные недавно введенной валютой, были обнаружены в конце сентября, когда корабль зашел в один из портов острова.
Считается, что деньги поступили с монетного двора, который принадлежит россиянам. Он печатал деньги для непризнанного ливийского правительства, базирующегося в восточном городе Байда. Утверждается, что деньги могли быть использованы для разжигания войны в Триполи.
Напомним, что в Ливии идет длительная война, в стране есть два правительства: всемирно признанное правительство национального согласия (GNA), которое базируется в Триполи на западе страны, и Временное правительство, расположенное в городе Байда на востоке. В восточном правительстве доминирует фельдмаршал Гафтар, возглавляющий военные формирования под названием Ливийская национальная армия (LNA), которая весной этого года начала наступление на столицу страны.
Ранее "Страна" сообщала, что в Ливии Хафтар возобновил гражданскую войну новым наступлением.
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