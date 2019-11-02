Власти Мальты изъяли большую партию неофициальных ливийских банкнот. Предположительно они предназначались генералу Халифу Гафтару, чьи войска ведут наступление против поддерживаемого ООН правительства Ливии, которое находится в Триполи. Об этом сообщает Times of Malta.

"Власти Мальты задержали крупную партию неофициальной ливийской валюты, которая как считается, предназначалась для полевого командира Халифа Гафтара, ведущего наступление южнее Триполи", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Мальты подтвердила, что два контейнера по 56 кубических метров, заполненные недавно введенной валютой, были обнаружены в конце сентября, когда корабль зашел в один из портов острова.

Считается, что деньги поступили с монетного двора, который принадлежит россиянам. Он печатал деньги для непризнанного ливийского правительства, базирующегося в восточном городе Байда. Утверждается, что деньги могли быть использованы для разжигания войны в Триполи.

Напомним, что в Ливии идет длительная война, в стране есть два правительства: всемирно признанное правительство национального согласия (GNA), которое базируется в Триполи на западе страны, и Временное правительство, расположенное в городе Байда на востоке. В восточном правительстве доминирует фельдмаршал Гафтар, возглавляющий военные формирования под названием Ливийская национальная армия (LNA), которая весной этого года начала наступление на столицу страны.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ливии Хафтар возобновил гражданскую войну новым наступлением.

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