Сегодня, 2 ноября, в Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области сотрудникам представили нового начальника ГУ НП региона - полковника полиции Александра Канцидайло. Об этом сообщается на сайте ведомства.

С новым руководителем правоохранителей официально познакомил начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Известно, что Канцидайло родился в 1977 году. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году в качестве оперуполномоченного. Ранее он был заместителем начальника департамента оперативно-технических средств Нацполиции.

Александр Канцидайло (слева). Фото: zk.npu.gov.ua

До этого назначения обязанности руководителя полиции Закарпатья временно исполнял полковник Иван Пеняк.

Видео: YouTube/ ГУНП в Закарпатській області

После представления подчиненным Канцидайло заявил, что "при такой поддержке и доверии, с таким коллективом любые поставленные задачи будут выполнены, а результаты эффективными".

Ранее "Страна" писала об увольнении в Харькове двух полицейских, катавшихся на угнанном авто, а также руководителя территориального подразделения полиции.

В сентябре мы сообщали о назначении начальником полиции Запорожской области Николая Лушпиенко, ранее занимавшего должность главы Сумской полиции.