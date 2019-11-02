Facebook снял уведомление о верификации ("галочку" - Ред.) со страницы так называемого "главы" аннексированного Крыма Сергея Аксенова. Об этом написал в Facebook постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

"Есть хорошие новости. После отправки запроса от представительства президента Украины в Автономной Республике Крым компания Facebook сняла отметку верификации со страницы так называемого "главы" так называемой "Республики Крым", - написал Кориневич.

Скриншот: Facebook/Anton Korynevych

Он выразил надежду, что подобная ситуация никогда не повторится ни с одним из оккупационных "чиновников". "Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос. Крым - это Украина для всего мира", - добавил представитель Президента Украины в АРК.

Скриншот: Facebook/Сергей Аксенов

Отметка верификации в виде белой галочки в синем круге предоставляется Facebook публичным лицами. При этом, представители соцсети сами выбирают, кому выдавать специальный значок.

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