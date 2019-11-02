Сегодня, 2 ноября, донецкий Шахтер в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги обыграл на выезде львовские Карпаты, причем горняки играли без ряда основных футболистов.

В начале матча на поле вышел только один игрок основы горняков - Тарас Степаненко. Однако и его заменили после перерыва.

На десятой минуте поединка вратарь Карпат Роман Пидкивка грубо ошибся, выбивая мяч от ворот. Андрей Борячук оказался один на один с голкипером и воспользовался моментом, пробив в угол ворот и открыв счет.

Обзор матча. Видео: YouTube/ Каналы Футбол 1/ Футбол 2

На 20-й минуте у хозяев появился шанс отыграться. Но после удара Жоао Дженнингса мяч пролетел рядом со штангой.

На 59-й минуте Виктор Коваленко после подачи углового ударом головой послал мяч в ворота Карпат, увеличив преимущество своей команды. А на 63-й минуте забил гол Тете.

Напомним, 30 октября Шахтер в ярком и драматичном матче уступил в овертайме киевскому Динамо со счетом 2:1 и вылетел из Кубка Украины.

А 31 октября полузащитник горняков Алан Патрик был дисквалифицирован на три игры за удаление в матче 12-го тура чемпионата Украины против Александрии (0:0).