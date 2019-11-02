На юге Франции полиция задержала грузовик, в котором находился 31 выходец из Пакистана. Об этом сообщает источник в прокуратуре, передает MalayMail. За рулем машины в момент задержания также находился пакистанец, которого сразу же задержали правоохранители.

Транспорт не вызывал никаких подозрений и был остановлен на трасе А8 неподалеку от городка Ля Тюрби для обычной проверки после того, как въехал с территории Италии. Среди обнаруженных нелегалов трое были несовершеннолетними. Всех их передали властям Италии.

Напомним, что 23 октября в британском городе Грейс был обнаружен грузовик с 39 трупами. Все они были нелегальными китайскими мигрантами, а грузовик, как оказалось, прибыл на пароме из бельгийского портового города Зебрюгге. Водителя обвинили в непреднамеренном убийстве. Чуть позже полиция объявила в розыск еще двух человек: братьев Ронана и Кристофера Хьюз.

Как сообщала "Страна", парламент Греции одобрил правительственный законопроект, который вносит изменения в национальную систему предоставления убежища.

Также мы писали, что Эстония заявила о том, что не готова принимать беженцев из Африки из-за наплыва мигрантов из Украины.