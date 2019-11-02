В субботу, 2 ноября, на Дальнем Востоке России, в заливе Находка на танкере "Залив Америка" взорвался газ. В результате взрыва погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока.

"Взрыв произошел на грузовой палубе в районе пятого танка (закрытое помещение, спроектированное для перевозки жидкостей наливом - Ред.). Два погибших человека подняты из воды, третьего ищут", - сказал собеседник агентства.

Также собеседник добавил, что угрозы затопления судну нет. На борту судна, которое находилось в рейде у мыса Астафьева, было девять человек. К танкеру направили два портовых буксира, также готовят спасателей. О пожаре на судне не сообщается.

Видео: YouTube/newsvlru

Ранее "Страна" сообщала, что в Сумской области спасатели предотвратили взрыв горящего автомобиля на газу.

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