Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в предвыборном манифесте Консервативной партии намеревается исключить возможность "жесткого" выхода государства из ЕС. Об этом сообщает The Times.

Согласно источнику, манифест буде акцентирован на немедленном выходе из состава ЕС путем продвижения сделки через Палату общин, когда депутаты приступят к работе.

До этого Джонсон придерживался противоположной точки зрения. Премьер-министр утверждал, что Британия выход из Евросоюза 31 октября.

Консервативная партия полагает, что обещание премьера может быть использовано для привлечения избирателей Либералов, выражающих сомнение касательно результатов второго референдума.

В новом манифесте от Консерваторов, который озвучат в середине этого месяца, будет включать в себя обещания властей снизить налоги, повысить бюджетные расходы на реализацию социальных программ и, кроме того, уделить повышенное внимание борьбе с преступностью.

Ранее "Страна" сообщала, что Борис Джонсон не будет просить ЕС об отсрочке Brexit. Также мы писали, что Британия отсрочила выход из ЕС вопреки воле премьера.