В Харькове уволили полицейских, ездивших на украденном авто, а также их начальника
В Харькове из рядов полиции уволили двух сотрудников, которые ездили по городу на украденном в Киеве автомобиле Mazda 6. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Также по результатам служебного расследования освобожден от занимаемой должности руководитель территориального подразделения, в подчинении которого находился один из полицейских.
В полиции напомнили, что 25 октября с письменным заявлением в следственное управление областного главка харьковской полиции обратился житель Киева. Он указал, что летом этого года в столице неизвестные похитили его автомобиль и заявил, что работники харьковской полиции ездили на похищенном имуществе.
По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области было назначено служебное расследование. По его результатам и были уволены двое полицейских и руководитель городского отдела.
"Страна" подробно освещала историю с полицейскими и угнанной Mazda 6.
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