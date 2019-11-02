В Харькове из рядов полиции уволили двух сотрудников, которые ездили по городу на украденном в Киеве автомобиле Mazda 6. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Также по результатам служебного расследования освобожден от занимаемой должности руководитель территориального подразделения, в подчинении которого находился один из полицейских.

В полиции напомнили, что 25 октября с письменным заявлением в следственное управление областного главка харьковской полиции обратился житель Киева. Он указал, что летом этого года в столице неизвестные похитили его автомобиль и заявил, что работники харьковской полиции ездили на похищенном имуществе.

По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области было назначено служебное расследование. По его результатам и были уволены двое полицейских и руководитель городского отдела.

"Страна" подробно освещала историю с полицейскими и угнанной Mazda 6.

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