Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк пригласил президента Владимира Зеленского присоединиться к акции "Год без Кати", которая состоится 4 ноября под Офисом президента. Соответствующее видеообращение Виктор Гандзюк разместил в Facebook.

"Приглашаю Владимира Зеленского присоединиться к акции "Год без Кати", которая начнется в 19:00 4 ноября в Киеве возле Офиса президента", - сказал Гандзюк.

Он призвал Зеленского почтить вместе с теми, кто придет на акцию, память дочери.

Виктор Гандзюк назвал прошедший год годом громких обещаний, фальсификаций, упущенных возможностей, разочарований, годом тяжелой борьбы за правду, за торжество закона и правосудия.

Ранее мы сообщали, что в США призвали к справедливому расследованию убийств журналистов Гонгадзе и Шеремета.

Также мы писали, что ранее отец Гандзюк обвинил Порошенко в изъятии из дела доказательств против его однопартийцев Гордеева и Рыщука.