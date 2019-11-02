В Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов главный редактор "Страны" Игорь Гужва констатировал, что при новой власти давление на СМИ и преследование журналистов не прекратились. Этой теме он посвятил пост в своем Facebook.

По словам главреда нашего издания, сотрудникам "Страны" угрожали с первого же дня работы СМИ, на них нападали во время исполнения профессиональных обязанностей. А его самого бросили в тюрьму по сфабрикованному делу.

Со сменой власти мало что поменялось.

"Ни одно из сфабрикованных против меня дел не закрыто. По всем случаям нападений на наших журналистов и угроз в их адрес есть движение только по одному делу - по нападению "киллера Бабченко" Цымбалюка на Владислава Бовтрука. Дело передано в суд. Но мы прекрасно понимаем, какое будет давление на суд со стороны "группы поддержки" Цымбалюка", - написал Игорь Гужва.

По его мнению, в стране продолжает культивироваться атмосфера нетерпимости и ненависти к журналистам со стороны политиков. В том числе и из правящей партии.

Иллюстрацией тому служит случай с нардепом Богданом Яременко и членов его партии.

"Это и есть, собственно, главная причина того, что насилие в отношении журналистов продолжается", - резюмировал главред "Страны".

"Про расследование дел по убийствам журналистов я вообще молчу. То как шло расследование, а сейчас идёт судебный процесс по убийству Бузины - это вообще позор", - написал Игорь Гужва.

Напомним, угодивший в секс-скандал Яременко заявил, что сфотографировавшую его переписку с проститутками журналисты должны получить тюремный срок.

Еще одним примером отношения власти в СМИ служит создание в Раде Временной следственной комиссии по работе неугодных режиму каналов "112 Украина", NewsOne и Zik.