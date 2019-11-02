В районе Операции объединенных сил пограничники задержали гражданина Турции, который вербовал местных жительниц в публичные дома Европы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как установили оперативники Госпогранслужбы, 45-летний турок находил девушек и женщин, которые испытывали материальные трудности. Через социальные сети он убеждал их трудоустроиться в секс-индустрии в одной из стран Западной Европы.

Фото: dpsu.gov.ua

Вербовщика задержали в районе ООС: его остановили на одном из блокпостов. Иностранец как раз возвращался из Мариуполя после поиска новых жертв и перевозил двух гражданок Украины, которых собирался отправить в ЕС для сексуальной эксплуатации.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное действие относительно человека). Иностранцу сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, следствие продолжается.

В июле "Страна" писала о похожем случае. На границе с Польшей пограничники задержали бельгийца, который продавал украинок в секс-рабство.

Мы также приводили статистику торговли людьми за первое полугодие 2019 года.