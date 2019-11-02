Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевской таможни ГФС на масштабных злоупотреблениях. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

"Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур", - говорится в сообщении.

Так, при ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривен.

В СБУ отметили, что по результатам санкционированных обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления. Открыто уголовное производство.

Мероприятия по разоблачению происходили совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве.

31 октября Николаевская таможня сообщила, что СБУ и ГБР проводят на таможне обыски по делу о контрабанде минудобрений почти 163 млн грн во времена бывшего руководства.

Также "Страна" рассказывала, как в Одесской области неизвестные сожгли легковушку чиновника таможни и фургон со сканером для проверки грузов.