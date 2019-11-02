Город Дрезден, в котором ранее скупили все пиво, чтобы не дать его неонацистам, на востоке Германии объявил "нацистскую чрезвычайную ситуацию" в связи с активизацией крайне правых сил. Об этом сообщает ВВС.

Столица федеральной земли Саксония давно считалась бастионом ультраправых. В Дрездене было основано антиисламского движения "Пегида". Также земля была оплотом крайне правой Национально-демократической партии Германии и крайне правой партии "Альтернатива для Германии".

Советники города приняли резолюцию, в которой заявлена необходимость принять меры по борьбе с правым движением. Хотя скептики уверяют, что ситуация зашла слишком далеко.

Резолюция признает, что "крайне правые экстремистские идеи распространяются и действия. происходят все чаще". Она призывает горожан помогать жертвам насилия со стороны ультраправых, защищать меньшинства и укреплять демократию.

Резолюция была одобрена 39 голосами против 29. Среди проголосовавших против были представители правящей в Германии партии ХДС. "Нацистская чрезвычайная ситуация" означает - подобно климатической - что у нас есть серьезная проблема. Существует открытая угроза демократическому обществу ", - сказал местный советник Макс Ашенбах, предложивший резолюцию.

Чиновник представляет левую политическую партию Die Partei. По его мнению, немецкие политики даже не пытаются обозначить свою позицию по отношению к крайне правым.

Ранее "Страна" писала, что летом президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс страны, которыми вводится уголовная ответственность за оправдание нацизма.

Между тем украинский депутат Максим Бужанский констатировал, что Вятровичу удалось "легализовать нацизм" в стране.