Сотрудники СБУ вместе с бойцами отрядов "КОРД" и "Альфа" задержали четырех человек, которые причастны к похищению и избиению людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Злоумышленники 25, 41, 47 и 49 лет похищали людей, избивали их и держали в заложниках. Кроме того, они причастны к похищению грузовика DAF с полуприцепом с охраняемой автостоянки в городе Вознесенск.

"Двое из подозреваемых - ранее судимые жители Николаева, еще двое - жители Вознесенска, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности. Сейчас продолжаются следственные мероприятия, полиция проводит ряд обысков по местам проживания злоумышленников, в их автомобилях и офисах. Правоохранители уже изъяли более сотни патронов к разному оружию, в т. ч. к автоматическому, три пистолета и ножи, а также наркотические средства", - говорится в сообщении.

Возглавлял группировку 49-летний житель Николаева, который известен в криминальных кругах. Во время обыска в его автомобиле обнаружили оружие и патроны.

"Также в автомобиле одного из вознесенцев полицейские обнаружили мужчину-гражданина РФ, который находится в международном розыске. Согласно процессуального руководства областной прокуратуры, все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время суд будет избирать им меру пресечения", - отметил замначальника ГУНП в Николаевской области, начальник следственного отдела Иван Выговский.

Видео: youtube.com/Поліція Миколаївщини

Всего группировке инкриминируют нарушение пяти частей Уголовного кодекса Украины.

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