Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Об этом сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24", передает "Интерфакс".

По его словам, РПЦ ранее предупреждала, если архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II официально признает украинский раскол, тогда его имя будет вычеркнуто из диптихов Русской православной церкви.

29 октября стало известно, что архиепископ Афинский направил мирную грамоту главе (ПЦУ) Епифанию Думенко, в которой заявил об официальном признании этой структуры.

"Это означает, что, когда патриарх (Московский и Всея Руси) будет совершать богослужения, он не будет поминать Афинского архиепископа, как он уже не поминает Константинопольского патриарха. Я думаю, что уже в ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет. Это означает, что мы прекращаем евхаристическое общение с Афинским архиепископом", - заявил митрополит Иларион.

В то же время, добавил он, это не означает, что РПЦ прекращает общение со всей Элладской церковью. "Мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают украинский раскол, а такие в Элладской церкви есть", - отметил митрополит.

Напомним, что недавно Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ) обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением об отказе признавать Православную церковь Украины (ПЦУ) под руководством Епифания.