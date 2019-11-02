Украинская теннисистка, восьмая ракетка мира Элина Свитолина прошла в финал Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне после отказа швейцарской соперницы Белинды Бенчич продолжать борьбу.

22-летняя Бенчич, которая числится седьмой в рейтинге WTA, сдалась в пользу 25-летней украинки при счете 5:7, 6:3, 4:1.

Таким образом, Свитолина победила во всех матчах группы, не уступив ни единого сета. Это позволило ей занять 1-е место в фиолетовой группе и выйти в полуфинал. Украинка также стала первой теннисисткой без проигранных сетов на групповом этапе Итогового турнира с 2013 года.

Теперь Элина встретится с выигравшей игру в другом полуфинале, в котором играют Эшли Барти и Каролина Плишкова. В параллельной встрече большие шансы на победу отдают первой ракетке мира Эшли Барти (коэффициент от 1,55 до 1,7).

Напомним, Итоговый турнира WTA Finals стартовал в Шэньчжэне 27 октября, а завершится 3 ноября. Ранее мы публиковали фото из Facebook Свитолиной супервосьмерки, которая борется за рекордные призовые.