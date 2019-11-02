Украина предлагала организовать в Одессе встречу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с освобожденными из России украинскими моряками, но в Альянсе отказались.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на собственные проинформированные источники.

По данным издания, основным противником оказалась Франция, которая не хочет раздражать Россию встречей, которая, по мнению Парижа, может "сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в "нормандском формате".

Напомним, что 31 октября в Киеве состоялась встреча Зеленского и Столтенберга.

Мероприятие проходило в Мариинском дворце в Киеве. Уточнялось, что переговоры происходили в узком кругу.

Ранее мы также рассказывали, что Столтенберг в Раде заявил, что двери НАТО открыты для Украины.