Возле села Должок Хмельницкой области опрокинулся рейсовый автобус, из-за чего травмы получили его водитель и 7 пассажиров. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

ДТП произошло около 11:00 на окраине села Должок Каменец-Подольского района. Рейсовый автобус двигался по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский", внезапно съехал в кювет и перевернулся.

Фото: hm.npu.gov.ua

В результате аварии получили телесные повреждения 31-летний водитель и 7 пассажиров автобуса. Всех пострадавших доставили в больницу.

Согласно предварительным итогам расследования обстоятельств аварии, у автобуса заклинило колесо. Однако окончательные выводы о причинах ДТП можно будет сделать после проведения автотехнической экспертизы.

Похожий случай произошел год назад неподалеку города Чугуев Харьковской области. Тогда тоже съехал с дороги и перевернулся пассажирский автобус.

А недавно в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. 16 человек получили ранения, в том числе опасные для жизни.