Посольство США в Украине призывает украинские власти к справедливому расследованию убийств журналистов, среди которых Георгий Гонгадзе и Павел Шеремет.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

"В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы помним и чтим Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других мужественных журналистов, которые еще не получили справедливости. Преступления против журналистов должны быть тщательно расследованы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в США призвали Россию и поддерживаемые ею силы немедленно освободить журналистов, которые были задержаны за свою работу на востоке Украины и в Крыму.

Журналист Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года его тело было обнаружено в одном из лесов Киевской области. В 2009 году был найден фрагмент его черепа. Похоронили журналиста 22 марта 2016 года. Виновниками убийства суд признал экс-сотрудников МВД Валерия Костенко (приговорили к 13 годам лишения свободы), Александра Поповича (12 лет лишения свободы) и Николая Протасова (13 лет лишения свободы). Последний умер в колонии.

В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному заключению был приговорен бывший начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач. Его задержали в 2009 году.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Его подорвали в машине, которая принадлежит сооснователю издания «Украинская правда» Алене Притуле. Генпрокуратура сообщила, что следствие рассматривает четыре версии мотивов убийства: профессиональная деятельность, личная неприязнь, дестабилизация ситуации в Украине и убийство по ошибке.

20 июля 2018 года бывший замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что "человек, который может быть причастен к убийству Шеремета, установлен, но не идентифицирован".

Напомним, что расследование убийства Шеремета Генпрокурор Рябошапка назвал первоочередный делом для Генпрокуратуры.

Также отметим, что экс-генерал Пукач, которого обвинили в убийстве Гонгадзе, просит заменить пожизненный срок на 15 лет.