Впервые с весеннего периода из подземных хранилищ Украины начали отбирать природный газ - это связано с похолоданием и стартом отопительного сезона. Об этом 2 ноября написал в своем Facebook председатель компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"В Украину пришло похолодание и включились ТКЭ (предприятия теплокоммунэнерго - Ред.). Как результат - потребление выросло до 110 млн (кубометров газа - Ред.) в сутки. Поэтому начался отбор газа из ПХГ - 20 млн в сутки", - сообщил Макогон.

Скриншот: Facebook/ mcfire76

Газовщик заверил, что голубого топлива в хранилищах в этом году достаточно для прохождения всей зимы - 21,785 млрд кубометров. Однако несмотря на это он призвал граждан страны экономно использовать энергоресурсы, особенно тепло.

Ранее "Страна" сообщала, что 30 октября Датское энергетическое агентство дало разрешение компании Nord Stream 2 AG на строительство "Северного потока-2" на своем континентальном шельфе.

Мы анализировались, как это решение повлияет на ситуацию с газовой отраслью в Украине.