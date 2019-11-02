Сборная Южно-Африканской Республики выиграла Чемпионат мира по регби - 2019, проходящий в Японии. В финальном матче игроки ЮАР разгромили англичан со счетом 32:12. Об этом сообщает сайт Sports.ru.

Победа стала для ЮАР третьей на Кубке мира. Чемпионский титул южноафриканцы добывали еще в 1995 и 2007 годах. Причем в 2007 году соперником ЮАР в финале тоже была Англия. Таким образом, они сравнялись по количеству побед в финале с трижды чемпионом Новой Зеландией. Больше трех раз чемпионат, который проводится всего девятый раз, не выигрывал никто.

Сборная ЮАР установила личный рекорд на Кубке по количеству очков. Только один раз за историю финалов чемпионата мира счет был крупнее: в 1999 году Австралия победила Францию с результатом 35:12.

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