В субботу, 2 ноября, около 20 тысяч столичных жителей приняли участие в марше в честь памяти 20 погибших в ходе уличных беспорядков, продолжающихся в стране последние пару недель. Жители требовали справедливости и правосудия для пострадавших и жертв. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

Участники акции протеста в черной одежде прошли улицами города в полной тишине с поднятыми вверх кулаками. В митинге принимали участие даже целые семьи.

Силы государственной безопасности поначалу не придавили этому большого значения, но после 18:00 они прибегли к использованию слезоточивого газа и водяных пушек, однако наткнулись на активное сопротивление протестующих. Безмолвная акция быстро приняла форму массовых погромов.

Фото: rg.ru

Фото: interfax.ru

Ранее "Страна" объясняла, в Чили бушует крупное восстание, спровоцированное повышением стоимости проезда в метро. Билет подорожал на 30 песо (около гривни) – до 830 песо (около 30 гривен, в Киеве – 8 гривен) при средней зарплате в 400 тысяч песо (около 13 тысяч гривен, в Украине – чуть более 10 тысяч).

Проезд в чилийском метро стал одним из самых дорогих в Латинской Америке, что возмутило бедных и студентов. В день повышения платы молодежь стала массово перепрыгивать турникеты, начались стычки с охраной и полицией и стихийные митинги.

Бунт усилился, когда в ответ на массовые протесты власти ввели чрезвычайное положение и вывели на улицы армию – впервые после окончания диктатуры Пиночета. Столица – шестимиллионный Сантьяго – превратилась в ад. Разгромлены станции метро, сгорели несколько поездов и автобусов, правительственные здания обложены баррикадами из пылающих покрышек, разграблены магазины и рестораны, в пожарах погибли несколько человек.

Чуть позже президент Чили Себастьян Пиньера отменил повышение платы в метро, но протесты это не остановило.