Высший антикоррупционный суд Украины 2 ноября избирает меру пресечения народному депутату из группы "За будущее" Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен. Трансляцию ведет на YouTube "Громадське".

Заседание по делу политика началось в 11:30. Оно должно было состояться вчера, но было сдвинуто судом на день позже.



Видео: YouTube/ hromadske

Напомним, 17 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение Дубневича к уголовной ответственности.

31 октября Рада дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. В тот же день Дубневичу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В НАБУ считают нардепа организатором схемы по присвоению 93 млн грн "Укрзализныци". Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивают на содержании Дубневича под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн залога.

"Страна" приводила мнение юриста Андрея Портнова, что депутат пытается выставить себя жертвой политического давления.