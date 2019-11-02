Арнольд Шварценеггер рассказал в шоу американского ведущего Джимми Киммела, что подложил Сильвестру Сталлоне свинью, подбив сыграть в провальном фильме "Стой! Или мама будет стрелять". Видеозапись шоу с признанием железного Арни появилась на YouTube.

Шварценеггер сказал, что в 1980-1990-е между ним и Сталлоне была жесткая конкуренция. Актеры мерились величиной мускулов, размером гонораров и количеством трупов плохих парней в своих киноработах. В какой-то момент Шварценеггер решил отойти от боевиков и снялся в комедиях "Близнецы" и "Детсадовский полицейский". Сталлоне решил не отставать.

Видео: YouTube/ Jimmy Kimmel Live

По признанию бывшего губернатора Калифорнии, изначально роль в фильме "Стой! Или мама будет стрелять" предложили ему. Но прочитав сценарий о сержанте полиции из Лос-Анджелеса и его мамаше он понял, что это, цитата, "кусок дерьма".

После его отказа роль отдали Сталлоне. Тот позвонил Шварценеггеру и спросил, разговаривали ли с ним по поводу комедии. Арнольд соврал, что думал сняться в картине и считает ее гениальной. В тот момент Сталлоне принял решение соглашаться на роль во что бы то ни стало.

Комедия "Стой! Или мама будет стрелять" вышла в 1990 году и при бюджете в 45 млн долларов собрала в США всего 28 млн. Лента получила три "Золотые малины" и считается одним из самых неудачных голливудских фильмов и самой плохой ролью Сталлоне.

Интересно, что после выхода шоу Киммела Сталлоне ответил "Терминатору" в Twitter. Слай написал, что совсем не расстроен рассказом о том, как стал жертвой обмана. Он пошутил, предложив специально для Шварценеггера сделать сиквел глупой комедии под названием "Стой! Или бабуля надерет тебе задницу".

В сентябре "Страна" писала, что Шварценеггер, впечатленный идеями экоактивистки Греты Тунберг, подарил ей электромобиль Tesla.

Мы также писали, что в прошлом году распространился слух о смерти Сталлоне, который актер с юмором опроверг.