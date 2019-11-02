Сегодня, 2 ноября, украинка Элина Свитолина выступает в полуфинале на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне. Ее соперница - швейцарка Белинда Бенчич. Прямая трансляция началась в 12:30 по киевскому времени.

В финале, который состоится в субботу, 3 ноября, победительница этого матча встретится с выигравшей игру в другом полуфинале, в котором играют Эшли Барти и Каролина Плишкова.

Отметим, что по версии букмекеров фаворитом поединка является именно украинка. У нее существенное преимущество - в среднем коэффициент на ее победу не превышает 1,6. В личных встречах счет между спортсменками 2:1 в пользу Свитолиной.

В параллельной встрече большие шансы на победу отдают первой ракетке мира Эшли Барти (коэффициент от 1,55 до 1,7). И именно пара Барти - Свитолиной пока что считается наиболее вероятным финалом турнира.

Напомним, что Свитолина выиграла все три матча в Фиолетовой группе, тогда как Бенчич с двумя победами в активе заняла второе место в Красной группе.

Напомним, год назад впервые в истории Украины Свитолина выиграла итоговый турнир года. В финале турнира в Сингапуре она победила американку Слоун Стивенс.

Элина Свитолина - Белинда Бенчич смотреть онлайн: