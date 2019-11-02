В Нью-Йорке окружной суд отказал адвокату белорусского бизнесмена с украинскими корнями Игоря Фрумана в освобождении его клиента из-под домашнего ареста, куда он был помещен после задержания 9 октября. Об этом сообщает Reuters.

"Фруману нужно более свободно передвигаться, чтобы заботиться о своих трех детях школьного возраста…Нет никакого риска, что Фруман, проживавший в США 25 лет, и который в течение 15 лет является американским гражданином, сбежит из страны. У него вся жизнь в Соединенных Штатах", - аргументировал свое ходатайство адвокат Фрумана Тодд Бланш.

Он добавил, что любое утверждение, что Фруман пытался бежать из США, полностью ложно, поскольку он часто покупал билеты в один конец во время путешествий.

Однако окружной судья США Пол Эткен отказался освободить Фрумана, опасаясь, что он может бежать из страны, с учетом наличия у него серьезных деловых связей в Украине.

Напомним, помощников адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана арестовали вечером 9 октября. Сообщалось, что они якобы помогали Джулиани решать "украинский вопрос". Позже их взяли под стражу с возможностью внесения залога. 11 октября бизнесменов отпустили под миллионный залог.

Напомним, что адвокат Трампа Джулиани консультировал фирму Парнаса за $500 000. Также ранее сообщалось, что по данным СМИ, Джулиани требовал от Госдепа выдать визу экс-генпрокурору Шокину.