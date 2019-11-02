Министр внутренних дел Арсен Аваков заработал за сентябрь почти 34 тыс. грн, его заместители – от 14,7 тыс. до 89,7 тыс. грн, а госсекретарь министерства – 68 тыс. грн. Об этом сообщает информагентство "Українські новини".

Суммарно Аваков заработал за первый месяц квартала 33929 грн: должностной оклад составил 15238 грн, командировочные выплаты – 6876 грн, надбавка за выслугу лет – 5028 грн, надбавка за работу с документами, содержащими государственную тайну – 3047 грн, надбавка за выполнение функций госэксперта по вопросам тайн – 3047 грн, индексация – 692 грн. Материальную помощь министр не получал. После взимания налогов он заработал 27313 грн.

Согласно выписке Департамента коммуникаций МВД Украины, зарплата Сергея Ярового, первого зама Авакова, составила 83911 грн, заместителей Сергея Гончарова – 89655 грн, Татьяны Ковальчук – 89655 грн, Вадима Трояна – 14661 грн, государственного секретаря Алексея Тахтая – 68062 грн.

В августе Аваков работал в Кабинете министров Украины под руководством Владимира Гройсмана (Гончарук стал премьером 29 числа - Ред.). Тогда он получил почти втрое больше сентябрьской зарплаты, а именно 107 тыс. грн, его заместители – от 73,3 тыс. грн до 89,6 тыс. грн, а госсекретарь – 109 тыс. грн.

Фото: ukranews.com

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