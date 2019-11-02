С 1 ноября в Австрии начал действовать тотальный запрет на курение в заведениях общественного питания, который распространяется на обычные и электронные сигареты, а также кальяны. Об этом сообщает "Укринформ".

Закон о запрете курения был принят Национальным советом (нижней палатой парламента) Австрии в июле. С его помощью австрийские депутаты решили защитить права некурящих, которые собрали более 880 тысяч голосов (около 14% населения страны) в поддержку запрета курения в барах и ресторанах.

Закон не предполагает переходного периода и исключений: курить с начала месяца запрещено даже в кальян-барах. Желающие покурить обязаны покидать заведения общепита и курить на открытом месте.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы - как для курильщиков, так и для владельцев заведений, не обеспечивших соблюдение закона. При первом нарушении курильщик может лишиться 100 евро, при повторном - уже до 1000 евро. Наказание для владельцев заведений больше: первое нарушение обойдется до 2 тысяч евро, многократное - до 10 тысяч евро.

Кроме того, ночные клубы могут дополнительно штрафовать за нарушение общественного спокойствия в ночное время шумными посетителями, вышедшими на улицу покурить.

Контролировать соблюдение запрета будут сотрудники коммунальной службы.

Несколько кафе и баров страны уже сообщили о закрытии из-за запрета на курение.

Владельцы ночных заведений пытались добиться в Конституционном суде исключения для себя относительно запрета. Однако жалоба была отклонена две недели назад. Сейчас на рассмотрении в Конституционном суде остается жалоба от союза кальян-баров.

Между тем в Украине весной Верховная Рада отклонила законопроекты, которыми предлагалось запретить курение в помещениях всех предприятий, гостиниц, на вокзалах и в такси, а также увеличить штрафы за курение в запрещенных местах.

Ранее "Страна" рассказывала, что в ООН подсчитали количество смертей от табака и пассивного курения.