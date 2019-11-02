Президент США Дональд Трамп объявил, что сделает Флориду своей постоянной резиденцией вместо нью-йоркской башни Трампа. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Twitter главы Белого дома.

По словам Трампа, к решению переехать его подтолкнуло плохое отношение политической элиты Нью-Йорка. Оно не улучшилось несмотря на то, что президент платит миллионы долларов в виде налогов.

"К сожалению, несмотря на то, что я каждый год плачу миллионы долларов в виде городских, государственных и местных налогов, ко мне очень плохо относились политические лидеры города и штата. Мало с кем обошлись хуже", - написал Трамп в своем микроблоге.

Скриншот: Twitter/ realDonaldTrump

Президент рассказал, что переезжает в штат Флорида.

"Пенсильвания-авеню, Белый дом - это место, которое я полюбил и останусь, надеюсь, там еще на пять лет, пока мы сделаем Америку великой. Но моя семья и я сделаем Палм-Бич, штат Флорида, нашим постоянным местом жительства", - сказано в посте Трампа в соцсети.

Трамп родился в Нью-Йорке. Квартира в башне Трампа на Манхэттене была его основной резиденцией с 1983 года. Однако все больше времени он проводит в поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич. По данным СМИ, с момента вступления в должность он провел во Флориде 99 дней, а в Трамп-тауэр - всего 20 дней. Также американская пресса пишет, чета Трампов подали документы на проживание во Флориде в сентябре.

Президент конфликтует с влиятельными демократами: губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио. Оба приветствовали известие о переезде Трампа во Флориду. А Куомо оспорил утверждение американского лидера о том, что тот платит налоги. Он привел цитату The New York Times, в которой утверждается, что Флориду Трамп выбрал потому, что для богатых там существуют налоговые льготы.

Скриншот: Twitter/ NYGovCuomo

Ранее "Страна" писала о заявлении Белого дома, согласно которому там готовы к возможному импичменту Трампа.

Мы также сообщали, что президент США снизил лимит приема беженцев в страну почти в два раза.