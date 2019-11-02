Подозреваемый в причастности к катастрофе малайзийского Boeing Владимир Цемах, который был отпущен Украиной в рамках обмена, утверждает, что представители Нидерландов предлагали ему гражданство в обмен на показания по делу о катастрофе.

Об этом говорится в интервью Цемаха исполнительному директору "России сегодня" Кириллу Вышинскому в программе "Люди Донбасса".

По его словам, в его допросе в Киеве участвовали представители полиции Австралии и Нидерландов.

"Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии? - вот это меня удивило, я торговаться не стал".

"Я считаю это актом терроризма украинского государства по отношению ко мне — пытаться навешать. Ну был я начальником ПВО. Я им объяснял, что, по большому счёту, я перепугал их авиацию. Один раз самолёты пролетали, и больше в районе Снежного не летали", - сказал Цемах.

По его словам, он попросил привезти ему трубы, после чего их набили песком, а из жести сделали "пусковые механизмы".

"У меня "по красоте" ходили восемь групп и показывали, что у нас действительно есть ПЗРК — и очень много. Хотя реально две "зэушки" и два ПЗРК держали оборону такой территории! Это просто название у меня было, что я начальник ПВО. Это даже взводом сложно назвать, по большому счёту", - сказал он.

По его словам, у Киева против него ничего нет и быть не может. "Потому что я не участвовал в этих событиях. И пытаться сделать из меня козла отпущения? Это неинтересно", - сказал он.

Кроме того, по его словам, его похищения в июне и кололи транквилизаторы.

Цемах также считает, что СБУ предоставила его документы, которые были изъяты, расследовательскому сайту Bellingcat, хотя они должны были храниться под грифом "тайна следствия".

Ранее сообщалось, что Нидерланды просили помощи у российской прокуратуры в допросе Цемаха по делу о катастрофе МН17.

Также мы писали, что Цемах после обмена возвращается на Донбасс.