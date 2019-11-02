Если бы этот групповой грабеж случился где-то в дебрях спальных районов Троещины, никто бы не удивился. Однако это преступление случилось вчера, 1 ноября, в самом сердце Киева - на аллее Героев Небесной сотни, рядом с гостиницей "Украина". Причем не глубокой ночью, а пятничным вечером около 9 часов вечера, когда в центре полно полиции и прохожих.

Как мы узнали из собственных источников в патрульной полиции, вечером 1 ноября к правоохранителям обратился 18-летний киевлянин, который рассказал, что возле гостиницы "Украина" вчера на него напали двое неизвестных, избили и отняли все ценные вещи - мобильник iPhone, наручные часы, сорвали с головы наушники и с плеча сняли спортивную сумку с личной одеждой.

В карманах у потерпевшего была небольшая сумма - несколько сотен гривен - их тоже прихватили. Место, где случилось преступление довольно людное - но за потерпевшего почему-то не заступились окружающие.

По горячим следам грабителей задержать также не удалось, полиция завела дело по ч.2 ст.186 УК Украины - грабеж.

Наш собеседник в патрульной полиции допускает, что криминогенная обстановка в столице ухудшилась из-за того, что сейчас все патрули полиции погнали дежурить на пассажирские полосы транспорта и там отлавливать нарушителей ПДД. В то время как в центре некому бороться с уличной преступностью.

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