В Золотое, где только развели войска, приедет Комитет Рады по нацбезопасности
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны проведет заседание в Золотом Луганской области 5 ноября.
Об этом сказал член комитета, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"У нас во вторник заседание нашего комитета в Золотом. Мы берем весь комитет национальной безопасности и обороны", - сказал он.
По его словам, разведение войск около Станицы Луганской, Золотого и Петровского является условием для встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).
Ранее сообщалось, что вчера, 1 ноября, Украина подтвердила окончание развода сил в Золотом.
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