Оперуполномоченные из одесского управления внутренней безопасности СБУ разоблачили коллегу в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-центре правоохранительного органа.

Оперативник вместе с подельником требовали более 35 тысяч гривен от местной жительницы. Они пообещали посодействовать в возвращении автомобиля, изъятого полицией, и заверили, что не будут вмешиваться в ее предпринимательскую деятельность.

В СБУ установили, что на банковскую карту сообщника был осуществлен денежный перевод в размере 15 тысяч гривен. В отношении нечистых на руку лиц открыто уголовное производство, в ходе которого по местам работы и проживания проводятся обыски. Подельников подозревают в преступлениях в соответствии со статьями 190 (мошенничество) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу). Досудебное следствие продолжается. Имена фигурантов дела не названы.

Фото: ssu.gov.ua

Операция проводилась вместе с работниками территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве.

Ранее "Страна" писала, что под Одессой полицейские избивали и унижали задержанных. Также мы сообщали о том, что был схвачен один из начальников полиции Одесской области, который требовал со своих подчиненных ежедневную дань.