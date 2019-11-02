Президент США Дональд Трамп принял решение понизить лимит приема беженцев до 18 тысяч человек в 2020 финансовом году, который начался 1 октября. Об этом говорится в распоряжении американского президента, сообщается пресс-служба Белого дома.

"Допуск не более 18 тысяч беженцев в Соединенные Штаты в 2020 финансовом году является обоснованным с гуманитарной точки зрения и отвечает национальным интересам", – говорится в документе.

В 2019 финансовом году этот лимит составлял 30 тысяч человек. Таким образом, прием беженцев снижается почти в два раза.

В 2018 финансовом году в США переселились 22491 беженца в сравнении с 84994 в 2016 финансовом году. Из переселенных в прошлом году 3495 были мусульманами (16%) и 16018 христианами (71%).

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