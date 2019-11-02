Полиция английского графства Эссекс считает, что 39 жертв, найденные в грузовике в Грейсе, были гражданами Вьетнама. Об этом сообщает Sky News.

"Мы считаем, что жертвы были гражданами Вьетнама, и мы контактируем с правительством Вьетнама. Мы непосредственно контактируем с рядом семей во Вьетнаме и Великобритании", - заявили в полиции.

Ранее считалось, что большинство погибших были гражданами Китая.

Накануне полиция Вьетнама задержала двух человек по подозрению в причастности к инциденту. Во Вьетнаме было возбуждено уголовное дело по подозрению в торговле людьми.

Кроме того, британская полиция сообщила, что второму подозреваемому, 23-летнему Имону Харрисону из Северной Ирландии, было предъявлено обвинение в убийстве. Ранее обвинения в связи со смертью 39 человек были выдвинуты водителю грузовика.

Напомним, в конце октября в английском графстве Эссекс в Индустриальном парке был обнаружен грузовик с 39 мертвыми людьми, среди которых находился один подросток.