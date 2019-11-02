В субботу, 2 ноября, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 2 ноября днем на Правобережье, в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с.",– говорится в сообщении.

При этом в ГСЧС отметили, что спасатели уже начинают готовится противодействовать угрозам осенне-зимнего периода.

Быть готовым к сложным погодным условиям им помогают постоянные тренировки и отработки взаимодействия между всеми экстренными службами.

Ранее сообщалось, что сегодня днем, 2 ноября, в Украине солнечная погода, однако ночью пройдут заморозки.

Также мы писали, что в ночь на 1 ноября в Украину пришли настоящие морозы.