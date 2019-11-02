В Киеве, 2 ноября, на Брест-Литовском шоссе случились сразу две аварии с участием шести машин. Об этом сообщает "Информатор".

Несколько участников происшествия получили ушибы и рассечения, но от госпитализации отказались. Двое водителей покинули место ДТП до приезда "скорой". Инциденты случились в промежутке с 01:30 до 02:00.

По словам одного из участников аварии, по Брест-Литовскому шоссе в сторону центра Киева двигался Mercedes Viano, а за ним на высокой скорости на "лысой" резине летел Mercedes W220. Второго начало заносить и он врезался в первого, а потом в отбойник. А спустя несколько минут в аварии прибавилось участников.

При неизвестных обстоятельствах BMW столкнулся с Renault на промежутке дороги между W220 и Viano, в результате Renault "догнал" минивэн, а BMW оказался в отбойнике.

Прошло еще некоторое время и проезжая мимо этой аварии из четырех машин столкнулись Volkswagen и еще одна Renault. В этом ДТП автомобили отделались легкими повреждениями.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Когда на место прибыли правоохранители, участники аварий долгое время не могли внятно объяснить, что произошло, лишь говорили, что случилось три разных ДТП. Позже стало понятно, что двое водителей (Mercedes W220 и BMW) незаметно покинули место инцидента. На данный момент местонахождение владельцев вышеуказанных авто неизвестно. Но мужчина, который был за рулем Viano, утверждал, что водитель W220 был по всем признакам очень пьян, а скорость его машины превышала 130 километров в час.

На месте работали три патруля полиции, две кареты скорой помощи и следственно-оперативная группа. Две полосы движения на Брес-Литовском шоссе были перекрыты. Детали и виновники случившегося устанавливаются.

Ранее "Страна" сообщала, как в Киеве случилось тройное ДТП.

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