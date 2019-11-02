За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"1 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 7 обстрелов: дважды вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Талаковки - из стрелкового оружия; неподалеку Новогнатовки – из станковых противотанковых гранатометов; два раза у Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов; вблизи Марьинки - из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Майорское, Луганское, Новолуганское, Хутор Вильный, Троицкое.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что 31 октября, сразу после разведения сил в Золотом, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел под Петровским.

Также напомним, что из-за обстрелов 30 октября в Петровском Луганской области дата развода войск там, а именно 4 ноября, будет пересмотрена.