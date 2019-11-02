Украина должна приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций.

С таким высказыванием выступил украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний, пишет Главред. "Мы должны исходить из прагматичных соображений: сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты", - заявил эксперт, добавив, что в вопросах обороны властям Украины необходимо брать пример с властей Израиля.

По его словам, Украина должна приступить к созданию ракет с дальностью до 2,5 тысячи километров.



"Два полка таких ракет, штук 200 - это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет, фактически, ядерный взрыв", - утверждает он.

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Он состоял из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Напомним, ранее военный эксперт предложил Украине тайно установить на границе с Россией ядерные мины. Ранее мы рассказывали, что по данным западных СМИ, Трамп и Путин обсуждали с Китаем новое ядерное соглашение.